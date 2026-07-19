Il Quotidiano Sportivo annuncia: "Tutto fatto per la cessione di DiStefano all'Empoli a titolo definitivo"
La Fiorentina saluta un altro dei suoi ragazzi
Le colonne del Quotidiano Sportivo di Empoli riportano i dettagli di un'operazione ormai in dirittura d'arrivo tra il club azzurro e la Fiorentina, pronta a far partire un altro elemento del suo organico.
Manca solo il comunicato L'approdo di Filippo Distefano all'Empoli è ormai virtualmente concluso. L'attaccante classe 2003 si presenta dopo aver collezionato 3 reti e un assist in 20 partite durante l'ultima stagione di Serie B, affrontata a titolo temporaneo con la maglia della Carrarese.
Le cifre dell'affare Con una formula analoga a quella che ha portato al trasferimento di Bianco in direzione Modena, la società empolese verserà nelle casse viola una cifra vicina al milione di euro, garantendo inoltre alla Fiorentina una percentuale sul valore di una sua futura cessione.