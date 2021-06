Stasera a Passione Fiorentina TV la verità su Gattuso. Presenti Iacobelli e Baiano. Con Rachele Risaliti

Torna stasera “Passione Fiorentina Tv” il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle ore 21. Questa sera tema centrale della serata la vicenda Gattuso, tutta la verità sul suo addio e su chi potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina. Ospiti Xavier Iacobelli, direttore di Tuttosport, e Ciccio Baiano, ex giocatore della Fiorentina e spalla storica di Batistuta. Presenti anche Rachele Risaliti, Flavio Ognissanti, Benedetto Ferrara, Luca Batistoni Gabriele Caldieron. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

