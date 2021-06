Criscitiello: “Avevo ragione quando dicevo a Gattuso di non accettare la Fiorentina. Progetto non c’è”

Rottura tra la Fiorentina e Rino Gattuso, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha sin da subito mostrato dubbi sulla credibilità della Fiorentina e sulla sua organizzazione, ha così commentato la notizia del divorzio:

“Gattuso ha sbagliato: non doveva accettare la Fiorentina. Glielo avevo detto già in passato. Il mister ha accettato il club viola sull’onda emotiva del suo addio al Napoli. Ha detto sì a Rocco Commisso seppur il progetto non lo convinceva pienamente. Avrebbe potuto aspettare la Lazio di Claudio Lotito che era alla ricerca di un sostituto di Simone Inzaghi, mister approdato come è noto all’Inter”.

ANNUNCIO DELLA FIORENTINA, SIAMO AL LAVORO PER ALTRO ALLENATORE