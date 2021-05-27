Stasera torna Passione Fiorentina TV. Con Michele Fratini, Federico De Sinopoli e Giulio Rosk

Come ogni giovedi, torna Passione Fiorentina Tv, tema centrale della trasmissione la Fiorentina del futuro, quella con Gattuso in panchina

Torna stasera “Passione Fiorentina Tv” il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle ore 21. Questa sera ospite il Michele Fratini, intermediario di mercato e vicino alle vicende di casa Fiorentina, con lui Federico De Sinopoli, presidente dell'associazione dei tifosi della Fiorentina e Giulio Rosk, il grande artista che ha disegnato il murales in onore di Davide Astori. Tema centrale della trasmissione la Fiorentina del futuro, quella con Gattuso in panchina. Presenti anche Flavio Ognissanti e Gabriele Caldieron. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

IL MILAN NON RISCATTA TONALI, POTREBBE ESSERE UN NOME BUONO PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/il-milan-non-paga-i-25-milioni-per-il-riscatto-di-tonali-torna-al-brescia-possibilita-fiorentina/141194/