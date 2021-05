Il Milan non paga i 25 milioni per il riscatto di Tonali, torna al Brescia. Possibilità Fiorentina?

Sandro Tonali non è più un calciatore del Milan, i rossoneri infatti hanno deciso di non riscattare il cartellino del calciatore. Tonali quindi per il momento tornerà al Brescia, in serie B, in attesa di un’altra squadra pronta a fare un’offerta per il centrocampista. Un anno fa il Milan aveva chiuso l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sembrava essere una formalità e invece alla fine il giovane centrocampista, autore di una stagione piuttosto deludente, non verrà preso a titolo definitivo. Servirebbero infatti altri 25 milioni di euro per completare l’acquisto e tornerà quindi al Brescia. Lo riporta Blitz Quotidiano

