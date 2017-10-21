Intanto la Fiorentina incontra alcuni Viola Club del centro-sud. Foto e sorrisi nel ritiro viola

La Fiorentina in serata è giunta in albergo, sede del ritiro che precede la partita contro il Benevento, ed ha colto l'occasione per incontrare i tifosi di alcuni Viola Club del centro-sud. Una bella...

La Fiorentina in serata è giunta in albergo, sede del ritiro che precede la partita contro il Benevento, ed ha colto l'occasione per incontrare i tifosi di alcuni Viola Club del centro-sud. Una bella occasione per i sostenitori viola del Viola Club Conversano (Bari), del Cisterna Labaro Viola (Latina), de Gli Scugnizzi (Napoli) e del Gruppo Ciociaro (Frosinone) che hanno potuto trascorrere una piacevole serata con i loro idoli che, a causa della distanza, non riescono sempre a seguire in prima persona. Tante foto e tanti sorrisi per i numerosi supporters che hanno avuto la possibilità di avvicinare Giancarlo Antognoni, Stefano Pioli, Davide Astori e compagni... Il tutto con la speranza che la rimpatriata sia di buon auspicio in vista della gara di domani pomeriggio.