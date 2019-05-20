ACCV: "E’ il momento di sospendere qualsiasi cosa e di dare fattivamente tutto il nostro sostegno alla Fiorentina…"

L’Associazione Centro Coordinamento viola Club invita tutti i tifosi della Fiorentina, viola Club affiliati a venire allo stadio domenica 26 maggio ore 20.30 per Fiorentina – Genoa.E’ il momento di so...

L’Associazione Centro Coordinamento viola Club invita tutti i tifosi della Fiorentina, viola Club affiliati a venire allo stadio domenica 26 maggio ore 20.30 per Fiorentina – Genoa.

E’ il momento di sospendere qualsiasi cosa e di dare tutto il nostro sostegno alla squadra.

Per questo gli striscioni dei viola Club per questa partita riprenderanno il loro posto sulle balaustre dello stadio Artemio Franchi che ci auguriamo pieno in ogni settore e posto.

Chiunque, tifoso della viola, non mancherà questo appuntamento per supportare i nostri colori.

I viola Club potranno conttare la biglietteria dell’Associazione che sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (sabato dalle 10:00 alle 12:00).

I viola Club potranno inoltrare le loro richieste a [email protected] e contattarci per qualsiasi tipo di necessità.

I sostenitorj non hanno mai fatto mancare la loro passione anche nelle situazioni più difficili. Ci appelliamo a coloro che scenderanno in campo: la maglia che portano è la nostra passione, deve essere onorata e sudata fino all’ultimo fiato utile alla salvezza.

I tifosi non si meritano sicuramente di essere caduti in questa situazione di classifica e di aver assistito negli ultimi 3 anni ad un totale fallimento sportivo.

“…un minuto dopo la fine del campionato ci saranno molte cose che noi vogliamo affrontare con chiarezza e consapevolezza di quello che vogliamo fare”: le cose da fare con chiarezza e consapevolezza che i tifosi hanno il diritto di conoscere un minuto dopo la fine del Campionato, non oltre.

Sosteniamo la nostra FIORENTINA!”