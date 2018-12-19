Lutto. Si è spento a 97 anni Rigoletto Fantappie'. Storica figura del Centro Coordinamento Viola Club

La società viola attraverso il proprio sito ufficiale ha pubblicato un post per il lutto odierno:‘La Proprietà, la Dirigenza e tutta ACF Fiorentina si stringono commosse in un abbraccio affettuoso all...

La società viola attraverso il proprio sito ufficiale ha pubblicato un post per il lutto odierno:

‘La Proprietà, la Dirigenza e tutta ACF Fiorentina si stringono commosse in un abbraccio affettuoso alla famiglia Fantappiè colpita dalla scomparsa del caro Rigoletto.

Nato nel 1921, sin da bambino si era innamorato della Fiorentina, nel corso della vita aveva collaborato con tutte le più importanti figure della storia del Club Gigliato, dal Marchese Ridolfi passando per Befani, fino a diventare Dirigente nella Fiorentina di Mario Cecchi Gori.

Rigoletto è stato una delle anime pulsanti e primarie del Centro di Coordinamento dei Viola Club ed era per tutta la Fiorentina un punto di riferimento nonché un amico, a lui va il nostro ricordo e il nostro ringraziamento’.

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