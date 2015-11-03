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Notizie Ridolfi Fiorentina

Trasloco Fiorentina, idea mini stadio “Padovani”, il nodo è la capienza ridottissima

30 aprile 2023 09:53

Repubblica, la proposta: "Nuovo stadio della Fiorentina in zona Ridolfi, accanto il Franchi restaurato"

19 dicembre 2020 09:09

Nardella: "Non lascerò che il Franchi resti un monumento abbandonato. Sullo stadio al posto del Ridolfi..."

18 dicembre 2020 11:27

Stadio Franchi, la richiesta è quella di demolirlo: se la risposta è negativa, Fiorentina su Campi o Ridolfi

17 novembre 2020 08:30

Nardella: "Commisso non è abituato a ristrutturare ma c'è sempre..."

14 ottobre 2020 21:03

Repubblica, nuovo stadio? Campi è in vantaggio ma gli ostacoli sono casello, tramvia, tempi e costi

19 giugno 2020 11:57

Basile: "Commisso considera solo due ipotesi: rifare lo stadio Franchi e Campi Bisenzio"

14 giugno 2020 19:56

Repubblica, nuovo stadio al posto del Ridolfi: la Fiorentina chiede tempi e costi certi

12 giugno 2020 10:09

Lutto. Si è spento a 97 anni Rigoletto Fantappie'. Storica figura del Centro Coordinamento Viola Club

19 dicembre 2018 20:51

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