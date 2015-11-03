Notizie Ridolfi Fiorentina

Trasloco Fiorentina, idea mini stadio “Padovani”, il nodo è la capienza ridottissima
30 aprile 2023 09:53
Repubblica, la proposta: "Nuovo stadio della Fiorentina in zona Ridolfi, accanto il Franchi restaurato"
19 dicembre 2020 09:09
Nardella: "Non lascerò che il Franchi resti un monumento abbandonato. Sullo stadio al posto del Ridolfi..."
18 dicembre 2020 11:27
Stadio Franchi, la richiesta è quella di demolirlo: se la risposta è negativa, Fiorentina su Campi o Ridolfi
17 novembre 2020 08:30
Nardella: "Commisso non è abituato a ristrutturare ma c'è sempre..."
14 ottobre 2020 21:03
Repubblica, nuovo stadio? Campi è in vantaggio ma gli ostacoli sono casello, tramvia, tempi e costi
19 giugno 2020 11:57
Basile: "Commisso considera solo due ipotesi: rifare lo stadio Franchi e Campi Bisenzio"
14 giugno 2020 19:56
Repubblica, nuovo stadio al posto del Ridolfi: la Fiorentina chiede tempi e costi certi
12 giugno 2020 10:09
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