Stadio Franchi, la richiesta è quella di demolirlo: se la risposta è negativa, Fiorentina su Campi o Ridolfi

Il Franchi non rispetta più gli standard Uefa, le misure di sicurezza moderne, il cemento di un secolo fa mostra segni di cedimento. Per questi motivi occorre ricostruirlo: diteci come. È questo il messaggio contenuto nella lettera della Fiorentina partita ieri verso il ministero dei Beni culturali. Ricostruirlo grazie alla nuova legge sugli stadi, che consente di abbattere e ricreare le strutture anche se vincolate. E la domanda contenuta nella lettera è sapere quali sono gli elementi «testimoniali», imprenscindibili, per mantenere vivo il segno architettonico di Pierluigi Nervi, con una operazione di abbattimento e ricostruzione.

È una procedura lineare, quella partita ieri, accompagnata da un’altra lettera che, a ruota, verrà firmata dal sindaco Dario Nardella per ribadire che l’interesse e l’intenzione di far restare il Franchi uno stadio «vivo», operante, funzionale e moderno è comune, tra Palazzo Vecchio e la società viola. Poi, ci sarà da aspettare la risposa dei dirigenti romani. Un mese per sapere cosa e come si può intervenire per ricostruire il Franchi. Il testo della lettera è top secret. Ma è evidente che citerà gli obiettivi che la società viola vuole raggiungere perché il Franchi sia ancora uno stadio all’altezza dei tempi e rimanga funzionale, come prevede la legge per consentire di superare i vincoli attuali e intervenire fino all’abbattimento e ricostruzione proprio delle parti «testimoniali». Il rischio, altrimenti, è fare la fine del Flaminio a Roma. Uno stadio su cui però non si è mai intervenuti per la resistenza di diversi soggetti, tra cui la stessa Fondazione Nervi. Gli stessi che propongo ora di non abbattere ma tornare al vecchio allestimento, con la pista d’atletica.

Il ministero risponderà, pare entro un mese, dando gli elementi richiesti. E allora si capirà fino a dove il progetto può spingersi e Rocco Commisso deciderà se il gioco vale la candela. Altrimenti, sposterà le sue mire altrove: Campi o Ridolfi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

