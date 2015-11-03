Notizie Ministero Fiorentina

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Il ministero risponde alla Fiorentina: "No demolizione Franchi. Si a copertura e curve vicine al campo"
15 gennaio 2021 15:26
Stadio Franchi, la richiesta è quella di demolirlo: se la risposta è negativa, Fiorentina su Campi o Ridolfi
17 novembre 2020 08:30
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