Notizie Ministero Fiorentina

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Il ministero risponde alla Fiorentina: "No demolizione Franchi. Si a copertura e curve vicine al campo"

15 gennaio 2021 15:26

Stadio Franchi, la richiesta è quella di demolirlo: se la risposta è negativa, Fiorentina su Campi o Ridolfi

17 novembre 2020 08:30

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