Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno Toscana sulla questione stadio.

Queste le sue dichiarazioni: “Sullo stadio manca poco, presto sapremo dalla società della Fiorentina le sue intenzioni. Ho fiducia, sulla dedizione ed impegno del presidente Commisso. Costruire un impianto al posto dello stadio di atletica Ridolfi? Come comune siamo aperti a qualunque tipo di ipotesi della zona di Campo di Marte. Ovviamente per un giudizio definitivo servono ulteriori dettagli tecnici. Commisso ha molta l’energia di un ventenne. Non è abituato a ristrutturare, ma c’è sempre la prima volta… Voglio fare anche un grande in bocca a lupo a Josè Callejon, sono sicuro che ci farà divertire. Al Napoli ha fatto molte cose, è un grande giocatore. A lui, ed alla sua famiglia, do ufficialmente il benvenuto nella nostra città”.