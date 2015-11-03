Notizie Fiorentina Stadio Nuovo Fiorentina

Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”
29 settembre 2023 13:46
Nardella: "Commisso non è abituato a ristrutturare ma c'è sempre..."
14 ottobre 2020 21:03
Fossi: "Il Comune di Signa mette a disposizione il parco dei Renai per fare il nuovo stadio"
12 marzo 2020 22:44
Commisso vuoi il fast? Procedi a Campi Bisenzio. In arrivo 2-3 giocatori, ma per quale futuro?
09 gennaio 2020 00:18
Alberti: "Se Nardella non riesce a fare lo stadio nuovo si deve dimettere perchè dimostrerebbe di non essere in grado"
03 ottobre 2019 21:32
Aeroporto: dopo trenta anni un "sì" che sblocca anche il progetto stadio. Adesso...
06 dicembre 2017 08:56
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