Notizie Fiorentina Stadio Nuovo Fiorentina

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Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”

29 settembre 2023 13:46

Nardella: "Commisso non è abituato a ristrutturare ma c'è sempre..."

14 ottobre 2020 21:03

Fossi: "Il Comune di Signa mette a disposizione il parco dei Renai per fare il nuovo stadio"

12 marzo 2020 22:44

Commisso vuoi il fast? Procedi a Campi Bisenzio. In arrivo 2-3 giocatori, ma per quale futuro?

09 gennaio 2020 00:18

Alberti: "Se Nardella non riesce a fare lo stadio nuovo si deve dimettere perchè dimostrerebbe di non essere in grado"

03 ottobre 2019 21:32

Aeroporto: dopo trenta anni un "sì"  che sblocca anche il progetto stadio. Adesso... 

06 dicembre 2017 08:56

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