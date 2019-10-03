Alberti: "Se Nardella non riesce a fare lo stadio nuovo si deve dimettere perchè dimostrerebbe di non essere in grado"

Il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti è stato intervistato ai microfoni di Lady Radio.Queste le sue parole sulla realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina: "Pur di far lo stadio lo...

Il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti è stato intervistato ai microfoni di Lady Radio.

Queste le sue parole sulla realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina: "Pur di far lo stadio lo farei anche a Campi Bisenzio, se Firenze si fa sfuggire questa grossa opportunità di costruirlo siamo dei pirla, siamo dei cog***ni politici! L’area della Mercafir è pronta e non capisco quale sia il problema: se Nardella non riesce a fare lo stadio nuovo si deve dimettere perchè dimostrerebbe di non essere in grado".