Nardella: "Non lascerò che il Franchi resti un monumento abbandonato. Sullo stadio al posto del Ridolfi..."

Le parole del sindaco di Firenze

"Non possiamo permetterci, costi quel che costi - ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a Controradio - , che il Franchi rimanga un monumento abbandonato, lasciato al degrado con tutte le conseguenze negative su un quartiere che vive di questa attività. Stadio al posto del Ridolfi? Era un'ipotesi legata al progetto Mercafir, non è stata infatti più approfondita. Non aggiungo ulteriori opzioni finché il Ministero non darà una risposta alla Fiorentina".

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