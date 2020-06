Il decreto semplificazioni che tutti aspettano per metà luglio difficilmente permetterà a Commisso di abbattere le curve del Franchi, il presidente viola però non ha intenzione di indietreggiare. Mercafir? Non gli interessa. L’opzione Ridolfi è solo un’ipotesi, anche lì ci sono diverse cose da fare come l’abbattimento dell’impianto di atletica, di una parte del rugby più la valutazione dell’intera area, i costi potrebbero essere così un problema. Campi? Anche qui i costi sembrano essere alti. Chi pagherà i lavori per il casello autostradale? Quanto tempo serbe per la tramvia? Poi bisogna contare il tempo per l’approvazione dei progetti. Nuovo stadio quindi? Gli ostacoli da superare sono parecchi, al momento Campi sembra essere in vantaggio. Lo riporta Repubblica.