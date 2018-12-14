Presidente ACCVC: "Faremo una riunione per decidere se e come contestare. Sui Della Valle vi dico..."

Queste alcune parole del presidente del centro di coordinamento viola club Filippo Pucci al Pentasport : “La riunione dei vari viola club nasce dal bisogno di discutere prima di prendere una posizione...

Queste alcune parole del presidente del centro di coordinamento viola club Filippo Pucci al Pentasport : “La riunione dei vari viola club nasce dal bisogno di discutere prima di prendere una posizione ufficiale. Come associazione ci interessa capire cosa fare e non fare sul tema delle prospettive del progetto sportivo. Incontro con la proprietà? Sono sempre stato abbastanza contrario. La proprietà dovrebbe comunicare a tutti, si è persa l’abitudine che in passato c’era. Prima di fare un tracollo verso l’anonimato si può far presente che alla tifoseria non va bene. Il silenzio della proprietà viene interpretato come menefreghismo”.