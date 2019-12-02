Pucci: "Il vero tema non è l'allenatore ma il fatto che la Fiorentina ha bisogno di rinforzi"

Il Presidente del Centro di Coordinamento Viola Club ha parlato a Stadio: “Il vero tema è che a gennaio si dovrà ricorrere al mercato per centrocampo e attacco. Sappiamo benissimo che non è una finest...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2019 12:05

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