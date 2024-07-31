ACCVC alza la voce: "Valuteremo a fine mercato se l'ambizione della società coincide con quella dei tifosi"

L'ACCVC ha diramato un comunicato per ribadire la presa di posizione sulle promesse fatte dalla società, che verranno valutate a fine mercato

L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC) ha diramato un comunicato ufficiale per commentare il calciomercato della società viola al giro di boa della finestra estiva. Nel comunicato si legge che il lavoro da fare è ancora molto, sia quantitativamente che qualitativamente, se si vuole rispettare quanto detto annunciato nella conferenza stampa di inizio giugno. Questo il comunicato ufficiale:

Nel comunicato del 5 giugno 2024 diramato dall’Associazione a seguito della conferenza stampa dei Dirigenti della Fiorentina si dichiarava :

“L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club e gli oltre 150 viola club associati invitano il Presidente e i Dirigenti a lavorare per far sì che vengano mantenute le “promesse fatte”. Queste potranno essere verificate soltanto in itinere ma sin da adesso diciamo che non potranno essere accettate eventuali giustificazioni al venir meno delle stesse. “

Siamo al 31 luglio 2024, al giro di boa del calciomercato, a 17 giorni dall’inizio ufficiale della nuova stagione … constatiamo che il lavoro da fare è molto, sia dal punto di vista “quantitativo” che soprattutto “qualitativo” . Ci ritroveremo tra un mese , a campionato iniziato e preliminare di Conference League giocato … per verificare se l’AMBIZIONE annunciata a suo tempo dalla Società, coinciderà con quella dei tifosi.

NICO CONTATTATO DALLA JUVE

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