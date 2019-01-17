Andrea Della Valle ha fatto sapere che risponderà al comunicato dei Viola Club. Le ultime

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle quest'oggi ha fatto visita alla squadra e al tecnico Stefano Pioli al centro sportivo viola, dopo esser stato ai campini per più di 5 ore ha lasciato il q...

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle quest'oggi ha fatto visita alla squadra e al tecnico Stefano Pioli al centro sportivo viola, dopo esser stato ai campini per più di 5 ore ha lasciato il quartier generale gigliato e ha fatto sapere che entro pochi giorni arriverà la risposta al comunicato del Centro di Coordinamento dei Viola Club che, in seguito ad un incontro, ha emesso una nota ufficiale nel quale si chiedeva chiarezza e la spiegazione di questo decadimento.