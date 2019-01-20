Antognoni: " La proprietà da segno di presenza ogni giorno. Incontro Tifosi-ADV? Giusto venga fatto. A fine mese.."

Queste le parole del club manager viola Giancarlo Antognoni a margine della cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai tifosi viola scomparsi di recente, svoltasi quest’oggi a Firenze, parla...

Queste le parole del club manager viola Giancarlo Antognoni a margine della cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai tifosi viola scomparsi di recente, svoltasi quest’oggi a Firenze, parlando con i giornalisti dell’annuncio avvenuto nelle scorse ore di un incontro che avverrà entro questo mese di gennaio fra il patron gigliato Andrea Della Valle ed una rappresentanza dei supporter della Fiorentina appartenenti al Centro di coordinamento viola club:

“Andrea Della Valle, ha sempre dimostrato, anche non fisicamente, di essere presente. Lo è ormai da 16-17 anni nella massima carica, quindi è giusto confrontarsi con i tifosi viola. A fine mese ci sarà questo incontro, vediamo quello che succederà”.

Ed a margine del monumento ai tifosi, proprio dietro la Fiesole:“Oggi è avvenuto il ricordo di persone che hanno voluto bene alla Fiorentina, quindi chiaramente la mia presenza era obbligatoria -ha aggiunto Giancarlo Antognoni- Molte delle persone che oggi sono rappresentate in questo evento le conoscevo, quindi volevo venire qui a presenziare. Oggi da parte dei tifosi viola avviene il ricordo di alcuni loro compagni con cui hanno condiviso tante avventure, a volte positive ed altre negative. Gli ultras della Fiorentina hanno sempre dimostrato, comportandosi bene in questi ultimi vent’anni, di essere un esempio. Oggi è un evento importante per loro, ed è una dimostrazione di affetto per persone che sono venute a mancare”.

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