"Trattamento impari per Fiorentina ed Atalanta, la Lega A è di parte"

Questo il comunicato ACCVC:"L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club esprime il proprio rammarico per quella che di fatto si sta profilando come una disparità di trattamento, che ancora una volt...

Questo il comunicato ACCVC:

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L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club esprime il proprio rammarico per quella che di fatto si sta profilando come una disparità di trattamento, che ancora una volta subirà la Fiorentina.

Infatti, la squadra viola giocherà contro l’Inter domenica 24 febbraio alle ore 20:30, mentre l’Atalanta giocherà contro il Torino sabato 23 febbraio alle ore 15:00 con un giorno e mezzo circa di riposo in più per la "Dea ".

Ci auspichiamo che la Lega risponda alla società ACF FIORENTINA e si adoperi per riportare una parità di trattamento tra le due squadre che dovranno affrontarsi in semi finale di Tim Cup mercoledì 27 febbraio alle ore 21:00.

Ci attendiamo dal massimo organo calcistico della Serie A un atteggiamento che consolidi un proprio ruolo " sopra le parti " e non di "parte "

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