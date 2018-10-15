ACCVC, lutto al Viola Club Quinto di Treviso: scomparso il Presidente

La Redazione di Labaroviola porge lo condoglianze al Viola Club Quinto di Treviso per la scomparsa del proprio Presidente. Questo il comunicato pubblicatto dall'Associazione Centro di Coordinamento Vi...

La Redazione di Labaroviola porge lo condoglianze al Viola Club Quinto di Treviso per la scomparsa del proprio Presidente. Questo il comunicato pubblicatto dall'Associazione Centro di Coordinamento Viola Club:

"Con infinita tristezza l'Associazione e tutti i tifosi viola si stringono intorno alla famiglia e al Viola Club Quinto di Treviso per la scomparsa del Presidente Dario Benendo. Purtroppo ci ha lasciato un altro grande tifoso viola a cui tutti noi eravamo molto affezionati".