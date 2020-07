Tifosi viola duri: “Franchi nel degrado, dobbiamo attendere una tragedia per trovare una soluzione?”

L’ACCVC e l’ATF hanno indetto una conferenza stampa in nome di tutta la tifoseria viola. Con una lettera aperta si chiede che venga individuata una soluzione concreta e fattibile per la realizzazione di uno stadio per la Fiorentina in linea con le ambizioni dei tifosi e della città indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, al Soprintendente dell’Archeologia di Firenze Andrea Pessina ed al Sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Ad oggi non siamo riusciti ad avere risposte – hanno scritto nella lettera l’ACCVC e l’ATF – bisogna trovare una soluzione per la vicenda stadio. Il Franchi è destinato a fare la stesa fine del Flaminio di Roma, ovvero un luogo degradato. Riunitevi e chiarite, trovate una soluzione. Se non si trovasse una soluzione, non ci resterà che aspettare un altro fatto come quello accaduto a Genova quasi due anni fa, dove è stata necessaria una tragedia per rendere politicamente significativa la scarsa manutenzione del Ponte Morandi. Al Franchi entrano bambini, donne, uomini, anziani, figli e genitori. Tutti noi abbiamo visto i ferri dal cemento armato, le crepe ecc… Dobbiamo attendere un disastro e piangere i nostri cari per trovare una soluzione? Speriamo che troviate una soluzione in tempi brevi”.