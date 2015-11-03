Notizie Flaminio Fiorentina

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Tifosi viola duri: "Franchi nel degrado, dobbiamo attendere una tragedia per trovare una soluzione?"
07 luglio 2020 18:49
Fuksas: "Mettere mano al Franchi è possibile, spero non faccia la fine del Flaminio. Commisso? Non lo conosco"
16 novembre 2019 19:00
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