Fuksas: "Mettere mano al Franchi è possibile, spero non faccia la fine del Flaminio. Commisso? Non lo conosco"

Intervenuto al teatro della Pergola di Firenze, a margine dell'evento "Dialoghi sul rispetto, sulla scia dei giorni", il celebre architetto Massimiliano Fuksas ha parlato anche della situazione del Fr...

Intervenuto al teatro della Pergola di Firenze, a margine dell'evento "Dialoghi sul rispetto, sulla scia dei giorni", il celebre architetto Massimiliano Fuksas ha parlato anche della situazione del Franchi. "Mettere mano a questo stadio è possibile, si può ristrutturare. In Italia partiamo veloci, ma poi ci fermiamo: all'estero ci superano sotto questo profilo. Il progettista del Franchi è lo stesso del Flaminio di Roma, ma spero che lo stadio di Firenze non faccia la stessa fine. Casamonti? Ottimo architetto. Della Valle? Forse quando mi chiamarono per il nuovo stadio (nel 2008, ndr) non erano del tutto convinti".