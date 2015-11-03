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Notizie Fuksas Fiorentina

Fuksas: "Il Franchi non va abbattuto ma trasformato. Avevo progettato lo stadio-Nuvola ma..."

24 settembre 2020 09:00

Nardella: "Firenze avrà quattro nuovi quartieri. Mercafir? Al posto del nuovo stadio sorgerà un comparto innovazione"

31 luglio 2020 09:27

Fuksas: "Mai parlato dello stadio con Nardella. Dispiace non aver costruito la Nuvola con i Della Valle"

30 luglio 2020 13:09

La smentita del Comune di Firenze: nessun incontro Nardella-Fuksas per il restyling del Franchi

25 luglio 2020 20:59

Repubblica, incontro Nardella-Fuksas-Casamonti, arriverà una svolta sul restyling del Franchi?

25 luglio 2020 10:30

Fuksas: "Non servono due stadi a Firenze. Trasformerei il Franchi in un grande parco"

27 dicembre 2019 17:29

Fuksas: "Non servono due stadi a Firenze. I vincoli sul Franchi ci sono ma possono essere superati..."

19 dicembre 2019 12:52

Fuksas: "Mettere mano al Franchi è possibile, spero non faccia la fine del Flaminio. Commisso? Non lo conosco"

16 novembre 2019 19:00

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