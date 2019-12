Queste le parole rilasciate dall’architetto Massimiliano Fuksas a La Nazione: “Lo stadio Franchi è il luogo della Fiorentina, la scelta spetta ai fiorentini ed alla proprietà. A Firenze non servono due stadi, se si decide di fare un impianto nuovo il Franchi bisogna riconvertirlo. Con altri sport non funzionerebbe, sarebbe un fallimento come è già successo al Flaminio. Sarebbe interessante farne un bosco, un grande parco: le Cascine 2”.