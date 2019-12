Queste le parole rilasciate a La Nazione da Massimiliano Fuksas, il quale progettò la “nuvola” su richiesta della famiglia Della Valle: “Nuvola? È ancora realizzabile, non so dove né quando ma ci ho creduto, l’ho progettata con passione per Firenze ed il calcio. Se si faranno due impianti a Firenze? Ne basta uno, l’altro va revisionato se si decide di realizzarne uno nuovo. Sbagliato pensare che il Franchi possa essere utilizzato per altri sport, finirebbe come il Flaminio. Va trasformato… sui vincoli dico che ci sono ma è possibile, lavorando tutti insieme cercare una soluzione per esso. Il Franchi è il luogo per la Fiorentina, la scelta spetta ai fiorentini e alla società Fiorentina”.