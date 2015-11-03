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Notizie Nuvola Fiorentina
Fuksas: "Mai parlato dello stadio con Nardella. Dispiace non aver costruito la Nuvola con i Della Valle"
30 luglio 2020 13:09
Fuksas: "Non servono due stadi a Firenze. I vincoli sul Franchi ci sono ma possono essere superati..."
19 dicembre 2019 12:52
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