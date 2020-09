Fuksas: “Il Franchi non va abbattuto ma trasformato. Avevo progettato lo stadio-Nuvola ma…”

Ecco i passaggi più interessanti della lunga intervista rilasciata dall’architetto Massimiliano Fuksas a Repubblica: “Non c’è bisogno di abbattere il Franchi. Oggi si può trasformare questa preziosa opera architettonica di Nervi in qualcosa di utile. Ne avevo progettato uno per i Della Valle, il famoso stadio-Nuvola poi non se n’è fatto più nulla. Me ne ero occupato nel 2008, dopo 12 anni siamo al punto di partenza. Il Decreto semplificazione è stato un provvedimento importante. Franchi? È stato realizzato novanta anni fa e adesso va modificato. È impossibile che rimanga identico ma bisogna mantenere lo spirito di Nervi e anche rispettare la Fiorentina. Terrei le Scale elicoidali, la Torre di Maratona. Va fatta una scelta, se si vuole costruire un nuovo stadio o invece adeguare il Franchi”.

“Bisogna dare allo stadio delle nuove funzioni – ha aggiunto – e un senso perchè sia fruibile dai tifosi e dalle loro famiglie. Non ricordo i dettagli del progetto Casamonti per il Franchi ma è un buon architetto e conosce molto bene il contesto del Franchi. In più è di Firenze e tifoso della Fiorentina. Quello stadio va ristrutturato usando l’agopuntura e non il caterpillar”.

