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Notizie Casamonti Fiorentina

Gaffe di Casamonti (architetto Viola Park) per il nuovo stadio della Lazio: “Regalo ai tifosi della Roma”

17 febbraio 2026 16:45

Allagamenti Viola Park, Casamonti: “Canale di scolo ostruito”. Il Comune: “Responsabilità non nostra”

16 marzo 2025 09:26

Padovani? L’adeguamento con 18mila posti può essere fatto da chi ha costruito il Viola Park 

22 maggio 2024 08:00

Casamonti: "Il Viola Park era il sogno di Barone insieme allo stadio, se l'è goduto troppo poco, questo è il grande rammarico"

22 marzo 2024 12:16

Casamonti: “Viola Park in 3 anni? Un record. Fiorentina al Franchi durante i lavori? Ci vuole troppo più tempo”

11 ottobre 2023 09:51

Architetto Casamonti: “Tempi della burocrazia folli. Il Viola Park è stato un’impresa”

11 settembre 2023 09:16

Casamonti svela: “Per due stadi dedicati ai giovani la legge impone gli stessi paletti di San Siro”

10 settembre 2023 09:23

Arch. Casamonti: “Si può giocare al Franchi durante il lavori. Mi auguro che Nardella trovi una soluzione”

06 maggio 2023 09:54

Casamonti: "Nel Viola Park tutto procede al meglio"

24 agosto 2021 18:28

Casamonti: "Il Viola Park sarà finito tra 18 mesi. Abbiamo in mente anche lo stadio, ma quello è complicato"

05 febbraio 2021 13:27

Casamonti: "La Fiorentina avrà un centro sportivo unico in Europa, ispirato a quello di Real e Tottenham"

16 novembre 2020 18:00

Stadio Franchi, presentato il progetto della Fiorentina, ora il Ministero ha 90 giorni per rispondere

16 novembre 2020 09:27

Casamonti: "Con Barone ho visitato il centro sportivo del Real Madrid"

14 novembre 2020 23:24

Casamonti: "Il "Viola Park" si estenderà su 25 ettari, i campi saranno naturali. I reperti trovati..."

07 ottobre 2020 12:04

Barone: "Il Franchi va buttato giù e rifatto tutto a parte scale elicoidali e Torre di Maratona"

24 settembre 2020 13:25

Fuksas: "Il Franchi non va abbattuto ma trasformato. Avevo progettato lo stadio-Nuvola ma..."

24 settembre 2020 09:00

La smentita del Comune di Firenze: nessun incontro Nardella-Fuksas per il restyling del Franchi

25 luglio 2020 20:59

Repubblica, incontro Nardella-Fuksas-Casamonti, arriverà una svolta sul restyling del Franchi?

25 luglio 2020 10:30

Criticità per il centro sportivo? Ieri videoconferenza alle 4. Commisso è stato tranquillizzato

22 luglio 2020 09:03

Nazione, Commisso ha l'idea di un grande centro commerciale a Campo di Marte ma il comune si oppone

14 gennaio 2020 11:21

Casamonti sul c.s.: "Il verde una necessità per il rispetto dell'ambiente. L'idea è che sia un grande parco"

28 novembre 2019 20:05

Tre anni per lo stadio, Casamonti: "Sia da lezione per Firenze. Volevamo ristrutturare il Franchi, ma ci hanno detto no"

18 novembre 2019 10:04

Il nuovo stadio della Fiorentina? L'assaggio arriva da Tirana, lo stadio ideato da Casamonti che lo farà anche a Firenze

18 novembre 2019 09:07

TGR RAI: Il 28 Novembre presentazione del centro sportivo della Fiorentina. I dettagli..

13 novembre 2019 23:24

Arch. Casamonti: "Il nuovo centro sportivo della Fiorentina sarà il più bello ed innovativo"

02 novembre 2019 17:59

Casamonti è l'architetto incaricato per il nuovo stadio. Il modello sarà quello del Mercedes Benz Stadium di Atlanta

15 ottobre 2019 12:07

Casamonti: "Voglio vedere il nuovo centro sportivo in 2 anni. Stadio? Mi auguro venga costruito alla Mercafir"

10 ottobre 2019 11:28

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