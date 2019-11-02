Arch. Casamonti: "Il nuovo centro sportivo della Fiorentina sarà il più bello ed innovativo"
Queste le parole di Marco Casamonti architetto dello studio Archea che collaborerà per il progetto di realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli: "Il nuovo c.s. sarà il...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 17:59
Queste le parole di Marco Casamonti architetto dello studio Archea che collaborerà per il progetto di realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli: "Il nuovo c.s. sarà il più bello ed innovativo. Per la prima volta saranno uniti gli uomini, le donne ed i ragazzi con la prima squadra. Questa è una grande missione della Fiorentina".
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