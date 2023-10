Casamonti: “Viola Park in 3 anni? Un record. Fiorentina al Franchi durante i lavori? Ci vuole troppo più tempo”

Marco Casamonti, architetto, ha parlato così a La Nazione: “Sì, Firenze può e deve essere della partita degli Europei di calcio, ma non dobbiamo trascurare il fattore tempo. Franchi candidato ad Euro 2023? Mi preoccupa soprattutto il fattore tempo. Lo sa qual è la media di un’opera pubblica in Italia? Quindici anni, contro i cinque-sei dell’estero. Se non cambiamo qualcosa siamo già in ritardo per il 2032”.

Sul far giocare la Fiorentina al Franchi durante i lavori: “Ci vuole troppo più tempo e troppi più soldi. Tecnicamente non sarebbe un problema: chiudi un settore, rinunci a un quarto del pubblico, ma lo stadio funziona. Rocco Commisso voleva fare così” .

Sul Viola Park: “Prima di tutto del fatto che è bello. E poi mi piace aver introdotto l’architettura nel mondo del calcio, aver pensato a un luogo per gli allenamenti che tenga conto della cultura e dell’ambiente. Ah dimenticavo: abbiamo finito un investimento da 120 milioni in tre anni e mezzo. Guardi che è un record!”.