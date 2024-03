Casamonti: “Il Viola Park era il sogno di Barone insieme allo stadio, se l’è goduto troppo poco, questo è il grande rammarico”

Marco Casamonti, architetto che ha realizzato il Viola Park ha ricordato Joe Barone, soffermandosi sulla più grande creazione del direttore generale viola a livello urbanistico, ecco le sue parole: “L’idea è stata di Commisso, la capacità di renderlo concreto è stata di Joe con cui ho lavorato in grande sintonia, mi chiamava ogni mattina e mi trasmetteva le sue idee poi io mi sono messo a disposizione per disegnarlo, era attento ad ogni dettaglio e spesso si arrabbiava quando qualcosa non gli tornava, era un grande lavoratore, sempre sul pezzo. In particolare aveva due sogni: lo stadio ed il centro sportivo, menomale uno è stato realizzato, l’unico rammarico è che se lo sia goduto troppo poco, sarà il suo lascito per i tifosi ed è bellissimo che la villa gli sarà intitolata”

Lo riporta La Nazione