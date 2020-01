Il progetto di restyling del Franchi dell’architetto Casamonti riguarda 15mila metri quadrati di area commerciale, metri che vanno molto stretti a Commisso il quale vorrebbe trasformare l’area dei campini se fosse possibile per farne un’area commerciale di grandi dimensioni. L’idea però sembra piuttosto infattibile, per la pianificazione urbanistica del comune di Firenze infatti dovrebbe rimanere un quartiere in prevalenza a vocazione sportiva. A riportarlo è La Nazione.