Casamonti: “Il “Viola Park” si estenderà su 25 ettari, i campi saranno naturali. I reperti trovati…”

“Abbiamo superato tante complessità – ha detto l’architetto Marco Casamonti in conferenza stampa -. Il “Viola Park” è vicinissimo a Campo di Marte, diverse generazioni di calciatori e calciatrici della Fiorentina si ritroveranno insieme. Si estenderà su 25 ettari, tre saranno parchi. I pannelli fotovoltaici saranno verdi per non inquinare l’ambiente, ci sarà un terrazzamento inoltre dei campi. Abbiamo trovato dei reperti, non costruiremo sopra di loro ma racconteremo i ritrovamenti, è stata svelata la storia di questo territorio. I campi? Saranno naturali, non sintetici, stesso prato dell’Artemio Franchi”.

