Casamonti è l'architetto incaricato per il nuovo stadio. Il modello sarà quello del Mercedes Benz Stadium di Atlanta

Nelle pagine del Corriere dello Sport sono emersi altri dettagli relativi all'idea per la costruzione del nuovo stadio della Fiorentina. L'architetto incaricato sarà Marco Casamonti, stesso del centro...

Nelle pagine del Corriere dello Sport sono emersi altri dettagli relativi all'idea per la costruzione del nuovo stadio della Fiorentina. L'architetto incaricato sarà Marco Casamonti, stesso del centro sportivo di Bagno a Ripoli ed ormai uomo di fiducia di Rocco Commisso. Il modello a quale si ispirerà sarà il Mercedes Benz Stadium di Atlanta in Georgia. Questo impianto ha ospitato l'ultima edizione del SuperBowl ed ha 71mila posti mentre quello della Fiorentina dovrebbe essere di 40-45mila posti.