Labaro Viola

Notizie Mercedes Benz Stadium Fiorentina

(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola

15 ottobre 2019 12:16

Casamonti è l'architetto incaricato per il nuovo stadio. Il modello sarà quello del Mercedes Benz Stadium di Atlanta

15 ottobre 2019 12:07

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Sett. 42