(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola

di Lorenzo BigiottiCommisso ha dichiarato che il nuovo stadio sarà fatto sul modello del Mercedes Benz Stadium, importante stadio americano. L'opera è costato un miliardo di euro, può contenere 71.000...

A cura di Lorenzo Bigiotti 15 ottobre 2019 12:16

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