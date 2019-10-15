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(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola

di Lorenzo BigiottiCommisso ha dichiarato che il nuovo stadio sarà fatto sul modello del Mercedes Benz Stadium, importante stadio americano. L'opera è costato un miliardo di euro, può contenere 71.000...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
15 ottobre 2019 12:16
(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola -
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Commisso
Nuovo Stadio Fiorentina
Mercedes Benz Stadium
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di Lorenzo Bigiotti

Commisso ha dichiarato che il nuovo stadio sarà fatto sul modello del Mercedes Benz Stadium, importante stadio americano. L'opera è costato un miliardo di euro, può contenere 71.000 spettatori ed ha ospitato il Super Bowl 2019, uno degli eventi sportivi più importanti dello sport mondiale. Lo stadio, inaugurato due anni fa, è stato costruito in soli 3 anni e pochi mesi

Ecco alcune immagini dell'impianto:

(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola
(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola
(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola

(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola

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