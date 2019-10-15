(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola
di Lorenzo BigiottiCommisso ha dichiarato che il nuovo stadio sarà fatto sul modello del Mercedes Benz Stadium, importante stadio americano. L'opera è costato un miliardo di euro, può contenere 71.000...
A cura di Lorenzo Bigiotti
15 ottobre 2019 12:16
di Lorenzo Bigiotti
Commisso ha dichiarato che il nuovo stadio sarà fatto sul modello del Mercedes Benz Stadium, importante stadio americano. L'opera è costato un miliardo di euro, può contenere 71.000 spettatori ed ha ospitato il Super Bowl 2019, uno degli eventi sportivi più importanti dello sport mondiale. Lo stadio, inaugurato due anni fa, è stato costruito in soli 3 anni e pochi mesi
Ecco alcune immagini dell'impianto: