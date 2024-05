Padovani? L’adeguamento con 18mila posti può essere fatto da chi ha costruito il Viola Park 

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla della riqualificazione dell’impianto di rugby Padovani e l’eventuale adeguamento per ospitare con 18.000 posti le partite della Fiorentina. I lavori potrebbero essere eseguiti da chi ha costruito il Viola Park di Bagno a Ripoli. Ieri in Comune (i termini di consegna delle offerte scadevano lunedì scorso alle 13) per la terza fase del cosiddetto «dialogo competitivo» è arrivata una sola proposta, quella della Nigro Costruzioni. I soggetti ammessi erano stati invitati a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica sulla base della documentazione scaturita dal procedimento. Completata la verifica della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice nei prossimi giorni potrà esaminare l’offerta tecnica ed economica che, se risulterà conforme, aggiudicherà il bando all’unica ditta partecipante.

La Nigro Costruzioni ha indicato come progettisti per la riqualificazione del Padovani un raggruppamento che fa capo allo studio Archea dell’architetto Casamonti (progettista del Viola Park) a cui sarà richiesto il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e la progettazione esecutiva. Il bando prevede un corpo principale, che consiste nella riqualificazione dell’impianto di rugby (rifacimento della tribuna coperta con al di sotto servizi dedicati agli atleti, pubblico e stampa). Poi due corpi opzionali: l’incremento della capienza con una curva temporanea per sfruttare l’impianto come arena per eventi estivi e infine l’adeguamento alla Serie A (con tornelli, settore ospiti, varchi di prefiltraggio, eccetera) e la costruzione di altre due gradinate temporanee per raggiungere i 18.000 posti.

