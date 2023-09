Casamonti, l’architetto ha così parlato a La Nazione: “In Italia le normative sono vetuste e i tempi della burocrazia folli. Nonostante tutti i soggetti in campo, dal Comune di Bagno a Ripoli alla Soprintendenza, dal Genio Civile ai Vigili del fuoco meritino i nostri complimenti per lo sforzo e la collaborazione messi in campo, la parcellizzazione dei compiti dei vari enti non ha eguali in altri Paesi e questo allunga i tempi”.