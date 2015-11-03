Notizie Atf Fiorentina

I tifosi della Fiorentina non ci stanno: chiesto ricorso al TAR per il divieto di trasferta col Monza
09 gennaio 2025 13:22
Ass. tifosi Fiorentina: "Abbiamo manifestato i nostri timori sul Franchi, ora vi invitiamo a rispondere!"
14 giugno 2024 13:25
L'appello di ATF: "Tifosi devono poter accedere al V.Park da subito ed al Franchi anche con i lavori"
18 luglio 2023 17:57
Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina
11 marzo 2023 20:51
L'ATF: "L'amore per Antognoni non ha bisogno di un contratto. Ora non ci sono più alibi e scuse"
17 luglio 2021 08:32
Tifosi viola duri: "Franchi nel degrado, dobbiamo attendere una tragedia per trovare una soluzione?"
07 luglio 2020 18:49
L'appello dell'ATF e dell'ACCVC: "Vogliamo lo stadio, vogliamo risposte, trovate una soluzione"
25 giugno 2020 10:50
ATF, la manifestazione di venerdì è per lo stadio nuovo, dove non ci interessa. Il comunicato
17 giugno 2020 18:17
Presidente ATF: "Pioli verrà accolto bene, si è fatto molto apprezzare, soprattutto come uomo"
20 febbraio 2020 13:39
Pronta l'invasione viola per Bologna: "Già oltre 1900 biglietti venduti per il settore ospite"
04 gennaio 2020 07:18
De Sinopoli presidente ATF: "Il gemellaggio col Verona c’è stato, c’è e ci sarà sempre"
05 novembre 2019 10:23
ATF: "Vogliamo guardare ad un presente e ad un futuro da costruire insieme..."
06 giugno 2019 15:42
Domani non ci sarà nè la Curva Fiesole nè l'associazione dei tifosi della Fiorentina all'allenamento a porte aperte
23 maggio 2019 20:52
ATF: “Diserteremo le Curve contro il Sassuolo nel primo tempo. Della Valle vattene”
29 aprile 2019 12:09
ATF, domani riunione al Galluzzo per decidere che linea comune seguire
09 aprile 2019 20:40
De Sinopoli (Pres.ATF):"Abbiamo rifiutato il lancio delle maglie a fine gara. Ecco il motivo.."
12 dicembre 2018 22:14
L'ATF avverte tutti i tifosi con un comunicato: "Non siamo al cinema, siamo in Curva Fiesole. E tu che vai in altri settori..."
25 agosto 2018 15:22
ATF: "Empoli? Il derby è col Pisa. Diventiamo come Bilbao o Siviglia"
19 novembre 2016 18:19
Associazione tifosi: "ADV risponda alla lettera, 15 anni senza legare con la città"
02 settembre 2016 15:14
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