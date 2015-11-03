Labaro Viola

Notizie Atf Fiorentina

I tifosi della Fiorentina non ci stanno: chiesto ricorso al TAR per il divieto di trasferta col Monza

09 gennaio 2025 13:22

Ass. tifosi Fiorentina: "Abbiamo manifestato i nostri timori sul Franchi, ora vi invitiamo a rispondere!"

14 giugno 2024 13:25

L'appello di ATF: "Tifosi devono poter accedere al V.Park da subito ed al Franchi anche con i lavori"

18 luglio 2023 17:57

Solo 60 adesioni, salta il volo charter dell'ATF. In Turchia ci saranno 20 tifosi della Fiorentina

11 marzo 2023 20:51

L'ATF: "L'amore per Antognoni non ha bisogno di un contratto. Ora non ci sono più alibi e scuse"

17 luglio 2021 08:32

Tifosi viola duri: "Franchi nel degrado, dobbiamo attendere una tragedia per trovare una soluzione?"

07 luglio 2020 18:49

L'appello dell'ATF e dell'ACCVC: "Vogliamo lo stadio, vogliamo risposte, trovate una soluzione"

25 giugno 2020 10:50

ATF, la manifestazione di venerdì è per lo stadio nuovo, dove non ci interessa. Il comunicato

17 giugno 2020 18:17

Presidente ATF: "Pioli verrà accolto bene, si è fatto molto apprezzare, soprattutto come uomo"

20 febbraio 2020 13:39

Pronta l'invasione viola per Bologna: "Già oltre 1900 biglietti venduti per il settore ospite"

04 gennaio 2020 07:18

De Sinopoli presidente ATF: "Il gemellaggio col Verona c’è stato, c’è e ci sarà sempre"

05 novembre 2019 10:23

ATF: "Vogliamo guardare ad un presente e ad un futuro da costruire insieme..."

06 giugno 2019 15:42

Domani non ci sarà nè la Curva Fiesole nè l'associazione dei tifosi della Fiorentina all'allenamento a porte aperte

23 maggio 2019 20:52

ATF: “Diserteremo le Curve contro il Sassuolo nel primo tempo. Della Valle vattene”

29 aprile 2019 12:09

ATF, domani riunione al Galluzzo per decidere che linea comune seguire

09 aprile 2019 20:40

De Sinopoli (Pres.ATF):"Abbiamo rifiutato il lancio delle maglie a fine gara. Ecco il motivo.."

12 dicembre 2018 22:14

L'ATF avverte tutti i tifosi con un comunicato: "Non siamo al cinema, siamo in Curva Fiesole. E tu che vai in altri settori..."

25 agosto 2018 15:22

ATF: "Empoli? Il derby è col Pisa. Diventiamo come Bilbao o Siviglia"

19 novembre 2016 18:19

Associazione tifosi: "ADV risponda alla lettera, 15 anni senza legare con la città"

02 settembre 2016 15:14

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