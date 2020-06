L’Associazione Tifosi Fiorentini invita tutti i tifosi, affiliati e non, a partecipare numerosi all’iniziativa organizzata dai ragazzi della Curva Fiesole con ACCVC e ATF. Appuntamento venerdì 19 alle 19 c/o il parcheggio della Coop di Ponte a Greve.

Noi siamo tifosi della Fiorentina, prima di tutto. Il nostro compito è sostenere la squadra e chiunque faccia il bene dei nostri colori. Senza se e senza ma.

In questo momento, a noi interessa che la nostra amata Fiorentina abbia uno stadio degno delle ambizioni dei tifosi. Dove e come non ci interessa. Ognuno di noi ha delle preferenze a riguardo, chiaramente, ma in questo momento passano in secondo piano di fronte al bene comune.

È fondamentale stare uniti nonostate le specificità che contraddistinguono la Curva e le due Associazioni. Non è il momento delle divisioni, delle polemiche sterili, dei Guelfi e dei Ghibellini. Se vogliamo che sia fatto lo stadio, dobbiamo stare uniti e continuare ad intraprendere iniziative per manifestare il nostro sostegno al Presidente viola e, al contempo, il dissenso verso tutti coloro che hanno il dovere ed il compito istituzionale di trovare soluzioni reali fattive, fattibili e in tempi rapidi.

Adesso più che mai c’è bisogno del contributo di tutti i tifosi. Contributo che può essere la partecipazione alla passeggiata o semplicemente l’attesa al Franchi.

Contiamo sulla partecipazione di tutti voi, di almeno una rappresentanza per Viola Club con vessilli viola, nel massimo rispetto di ciò che è consentito dalla legge e delle regole sanitarie previste (mascherine, distanziamento fisico, ecc…).

L’iniziativa si svolgerà come una vera e propria festa, nella civiltà che da anni ormai contraddistingue Firenze: una bella passeggiata nella nostra amata città, per poi ritrovarsi al Franchi.

“VOGLIAMO RISPOSTE.

VOGLIAMO LO STADIO.

TROVATE UNA SOLUZIONE.

Perché questo è solo l’inizio…..”