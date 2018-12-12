De Sinopoli (Pres.ATF):"Abbiamo rifiutato il lancio delle maglie a fine gara. Ecco il motivo.."

Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, ha parlato di un episodio accaduto nell'immediato post. Al fischio finale della sfida di domenica a Sassuolo, i tifosi viola al Ma...

Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, ha parlato di un episodio accaduto nell'immediato post. Al fischio finale della sfida di domenica a Sassuolo, i tifosi viola al Mapei Stadium hanno rifiutato di ricevere le maglie lanciate dai giocatori della Fiorentina. Questo il suo pensiero: “I calciatori gigliati hanno preso il vizio di lanciare le maglie ad ogni partita, a prescindere dal risultato. A mio parere è un modo per fare contenti i tifosi accorsi allo stadio nonostante un risultato negativo, ma lo trovo un atteggiamento sbagliato. Le maglie vanno lanciate ai tifosi solo dopo grandi risultati, non dopo una prestazione come quella di domenica"

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