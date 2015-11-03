Labaro Viola

Notizie De Sinopoli Fiorentina

Presidente ATF: "Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, 25 mila"

29 aprile 2023 11:38

De Sinopoli: ''Fiorentina in corsa per ogni obiettivo, merita apporto di grande pubblico a ogni partita''

22 febbraio 2022 18:17

De Sinopoli: "In aereo per Cagliari stiamo vicini, allo stadio dobbiamo stare distanti, non capisco"

30 dicembre 2021 15:12

De Sinopoli rivela: "A maggio solo la Fiorentina e altre tre società hanno pagato stipendi"

29 maggio 2021 15:02

De Sinopoli: "Vlahovic lo terrei anche senza rinnovo. Servono almeno tre difensori"

27 maggio 2021 22:06

De Sinopoli (Pres.ATF):"Abbiamo rifiutato il lancio delle maglie a fine gara. Ecco il motivo.."

12 dicembre 2018 22:14

Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle...

22 dicembre 2017 09:10

Presidente ATF: "Borja? Cessione sconvolgente. Vedere Bernardeschi alla Juventus farebbe ancora più male"

22 giugno 2017 20:08

Archivio

Esplora l'archivio di De Sinopoli

Sett. 17
Sett. 8
Sett. 52 Sett. 21
Sett. 50
Sett. 51 Sett. 25