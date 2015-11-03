Notizie De Sinopoli Fiorentina

Presidente ATF: "Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, 25 mila"
29 aprile 2023 11:38
De Sinopoli: ''Fiorentina in corsa per ogni obiettivo, merita apporto di grande pubblico a ogni partita''
22 febbraio 2022 18:17
De Sinopoli: "In aereo per Cagliari stiamo vicini, allo stadio dobbiamo stare distanti, non capisco"
30 dicembre 2021 15:12
De Sinopoli rivela: "A maggio solo la Fiorentina e altre tre società hanno pagato stipendi"
29 maggio 2021 15:02
De Sinopoli: "Vlahovic lo terrei anche senza rinnovo. Servono almeno tre difensori"
27 maggio 2021 22:06
De Sinopoli (Pres.ATF):"Abbiamo rifiutato il lancio delle maglie a fine gara. Ecco il motivo.."
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Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle...
22 dicembre 2017 09:10
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