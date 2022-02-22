De Sinopoli: ''Fiorentina in corsa per ogni obiettivo, merita apporto di grande pubblico a ogni partita''

Il presidente dell'associazione tifosi della Fiorentina De Sinopoli ha parlato ai microfoni di Radio Toscana.

Il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana ed ha parlato dell'imminente impegno contro la Juventus per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Queste le sue parole:

''La Fiorentina sta giocando bene e sta facendo divertire, merita il massimo del pubblico non solo contro la Juventus ma anche contro avversari più abbordabili. Contro la Juventus potrà acquistare il biglietto soltanto chi ha l’InViola Card, mi aspetto un Franchi esaurito nel limite della capienza possibile. Da ora in poi tutte le partite sono importanti e gli obiettivi sono a portata di mano: la Fiorentina è in lotta per l’Europa e può arrivare in finale di Coppa Italia.''

CHE OLTRAGGIO DI SPORT MEDIASET ALLA FIORENTINA, LA INSERISCE TRA LE PICCOLE DEL CAMPIONATO

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