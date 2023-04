Presidente ATF: “Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, 25 mila”

Federico De Sinopoli, presidente dell’ATF, ha rilasciato un’intervista a La Nazione per spiegare come verrà organizzata la trasferta di Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Queste le sue parole:

“La cosa più difficile sarà trovare i pullman. Per la finale contro il Napoli organizzammo 300 pullman da Firenze, ma stavolta ci sono molti più ostacoli. Sicuramente la data, visto che stavolta si tratta di un mercoledì e non di un sabato, con le aziende che hanno più impegni e meno disponibilità di mezzi. Poi la carenza degli autisti e le esigenze delle varie compagnie, che stanno rendendo sempre più difficile trovare i pullman. Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, che sono 25mila. Contro il Napoli eravamo 18mila, e stavolta possiamo fare meglio”.

La Nazione continua descrivendo la difficoltà dello spostarsi in treno, visto che non ci sono corse notturne, e quindi da escludere uno spostamento organizzato in treno. Filippo Bucci, presidente Accvc ha poi evidenziato:

“Quella dei pullman è una situazione difficile, in questo momento a livello logistico è lo scoglio più grande. Mancano e non sappiamo come fare a recuperarli, anche a fronte di una richiesta molto forte da parte dei tifosi”.

