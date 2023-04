Italiano vuole M’bala Nzola a Firenze. La Fiorentina cercherà di acquistare l’angolano nella prossima estate

Come riporta Tuttosport, sembrerebbe che la Fiorentina sia interessata a M’bala Nzola, centravanti angolano dello Spezia. Il classe ’96 al momento si trova a 13 gol su 26 partite in campionato, dopo i numeri deludenti della scorsa stagione l’ex Trapani è tornato, e anzi al momento sta registrando la sua miglior stagione sotto il punto di vista realizzativo.

Il mister Italiano ha già allenato l’attaccante quando sedeva sulla panchina dello Spezia e sembrerebbe esser stato proprio lui a richiedere Nzola alla società. Il giocatore è andato in gol anche nell’ultimo incrocio tra Spezia e Fiorentina. Con i soldi che potrebbero entrare dal percorso in Europa, in Coppa Italia e di un’eventuale Supercoppa, i fondi per acquistare il giocatore in estate ci saranno.

