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Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle...

Dichiarazioni e reazioni. Le ore successive alle parole dei Della Valle, Andrea in particolare, portano altri spunti di riflessione da analizzare con attenzione. Su più piani. Tifosi, sportivi, ex gio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 09:10
Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle... -
Rassegna Stampa
Roggi
De Sinopoli
De Magistris
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Dichiarazioni e reazioni. Le ore successive alle parole dei Della Valle, Andrea in particolare, portano altri spunti di riflessione da analizzare con attenzione. Su più piani. Tifosi, sportivi, ex giocatori e dirigenti della Fiorentina. Ognuno con la propria idea: Gianni De Magistris, campione di pallanuoto, Moreno Roggi e il Presidente dell’Atf (Associazione Tifosi Fiorentini) Federico De Sinopoli.

«Mi sono sembrate parole belle e piene d’affetto verso la città, senza astio», ha detto il campione di pallanuoto. «Un intervento positivo», ha commentato Roggi in riferimento alle stesse dichiarazioni rilasciate dai Della Valle

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